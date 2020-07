WSG-Sportchef Köck: “Mannschaft für Bundesliga wäre kleinere Challenge als für zweite Liga”

In Tirol schwebt weiterhin ein riesengroßes Fragezeichen über der nächsten Saison. Aufgrund des Bilanzskandals um seinen Hauptsponsor Mattersburger Commerzialbank ist der Ligaverbleib des SV Mattersburg eher “unrealistisch”. Sollten die Burgenländer Konkurs anmelden müssen, würde der WSG Tirol der Gang in die 2. Liga erspart bleiben.

Trotz der Freude über eine zweite Chance, die sich für die Tiroler aufgetan hat, hofft Sportdirektor Stefan Köck auf eine rasche Entscheidung. Besonders weil sich die Kaderplanung für die HPYBET 2. Liga um einiges schwieriger gestalten würde, als für die tipico Bundesliga. Weil sich ein Großteil der Spielerverträge nur bei Klassenerhalt verlängern würden, hätten in der höchsten Spielklasse immerhin 14 Spieler einen gültigen Vertrag bei der WSG, in der Zeithöchsten nur fünf.

„Für uns wäre es eine weniger große Challenge eine Mannschaft für die @OEFBL zusammen zu stellen als für die 2. Liga“, so Stefan Köck. Alles in allem hofft der WSG-Manager aber vor allem, dass es bald Gewissheit gibt wo die @WSGFUSSBALL in der kommenden Saison spielt! #SkyBuliAt

— Lisa Insam (@Sky_LisaI) July 23, 2020