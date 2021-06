WSG Tirol befördert zwei Talente und verstärkt das Trainerteam

Mit Stefan Skrbo (20) und Denis Tomic (23) hat die WSG Tirol zwei Talente in den Profikader befördert. Außerdem wird Manuel Ludwiger in der kommenden Saison das Trainerteam verstärken.

Skrbo kam 2017 zu den Wattenern, über die Reserve schaffte er nun den Sprung zu den Profis. Tomic, der zwei Jahre in der Austria-Akademie ausgebildet wurde und über die Young Violets, den SV Absam sowie Wacker II 2019 zur WSG Tirol II kam, darf sich ebenso wie Skrbo in der anstehenden Spielzeit im Bundesliga-Team beweisen.

WSG-Sportdirektor Stefan Köck sagte zu den Personalien: “Stefan Skrbo und Denis Tomic haben sich mit tollen Leistungen in der Kampfmannschaft II diese Chance im Profifußball verdient. Es zeigt auch die hervorragende Arbeit in unserem Amateurteam. Stefan und Denis bringen gute Anlagen mit, müssen sich jetzt schnellstmöglich an das höhere Tempo und die Qualität in der Profimannschaft gewöhnen.”

Quelle und Bild: WSG Tirol