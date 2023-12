WSG Tirol gegen SK Rapid: Nachtragstermin steht fest

Nach den neuen Spieltermine für die abgesagten Bundesligaspiele zwischen Klagenfurt und Hartberg sowie Altach und Lustenau steht auch der Nachtragstermin für die Partie des SK Rapid fest.

Das Match der Hütteldorfer bei der WSG Tirol findet am Dienstag um 19 Uhr (live auf Sky Sport Austria – streame mit dem SkyX-Traumpass) in Innsbruck statt. Das Spiel musste am Samstag aufgrund von starken Schneefällen bereits am Vormittag abgesagt werden.

Alle Infos zu den Nachtragsspielen der ADMIRAL Bundesliga:

(Red.)

Bild: GEPA