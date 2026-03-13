WSG Tirol verlängert mit Baden Frederiksen

Nikolai Baden Frederiksen stürmt auch kommende Saison für die WSG Tirol.

Der Bundesligist, der am Samstag als Tabellenführer in die Qualifikationsgruppe startet, gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 25-Jährigen bekannt.

Der Däne spielt seit Oktober 2025 wieder für die Tiroler, für die er zuvor auch schon in der Saison 2020/21 erfolgreich tätig gewesen war. Seit der 11. Runde stand er immer in der Startelf, sieben Saisontore hat er auf dem Konto.

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(APA)/Bild: GEPA