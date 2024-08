WSG Tirol verliert Test gegen FC Bayern

Die WSG Tirol hat ein Testspiel gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern mit 0:3 verloren.

Bei der Generalprobe der Bayern drei Tage vor dem Auftakt im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm am Freitag trafen Torjäger Harry Kane (3.), der für angeblich rund 46 Millionen Euro verpflichtete Joao Palhinha (48.) und Gabriel Vidovic (80.). Vor 9.500 Zuschauern in Unterhaching traf WSG-Mittelfeldspieler Stefan Skrbo nur die Latte (50.).

ÖFB-Star Laimer über 90 Minuten auf dem Feld

Bei den Bayern spielte ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer gemeinsam mit Palhinha im defensiven Mittelfeld durch. Stammspieler wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Aleksandar Pavlovic saßen in Zivil auf der Tribüne.

Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui standen ebenso nicht im Kader wie Leon Goretzka, der auch als Wechselkandidat gilt.

Für die WSG Tirol, den aktuell Zweiten in der ADMIRAL Bundesliga, geht es am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SK Rapid in der Liga weiter.

Bild: Imago