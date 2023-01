WSG und Klagenfurt siegen – WAC mit torlosem Remis

via

via Sky Sport Austria

Die Generalproben sind erledigt! Am Samstag setzte sich die Austria Klagenfurt, die WSG Tirol und der WAC durch und feiern die letzten Siege in der Winter-Vorbereitung.

Das Team von Peter Pacult setzt sich am Kunstrasen im Sportpark mit 3:1 gegen den SK Treibach aus der Regionalliga Mitte durch. Karweina bringt mit dem Doppelpack die Klagenfurter in Führung. In der 88. Minute verkürzte Treibach. Nur zwei Minuten später fixierte Jaritz den Sieg.

Die WSG Tirol beendet die Winter-Vorbereitung mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den FC Kufstein.

Der Wolfsberger AC konnte sich gegen die Seattle Sounders FC nicht durchsetzen und beenden die Winterpause mit einem torlosen Unentschieden.

(Red.)/Bild: GEPA