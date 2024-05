WSG Tirol verpflichtet neuen Torhüter

Die WSG Tirol hat am Freitag einen Neuzugang auf der Torhüterposition präsentiert. Die Wattener verpflichten Alexander Eckmayr ablösefrei vom SCR Altach.

Für Eckmayr ist es die Rückkehr in sein Heimatbundesland, wo er den Nachwuchs des FC Wacker Innsbruck sowie die Akademie Tirol durchlief. Insgesamt kann der Tiroler auf 40 Einsätze in der 2. Liga, 19 Einsätze in der Regionalliga West sowie zwei Auftritte im ÖFB-Cup vorweisen.

Eckmayr mit Bundesliga-Debüt gegen Austria Wien

Im vergangenen Sommer wechselte der 24-Jährige von der SPG Wels zum SCR Altach. Eckmayr war in dieser Saison dritter Goalie bei den Vorarlbergern und absolvierte beim 2:2 gegen Austria Wien sein bislang einziges Bundesligaspiel (>>zu den VIDEO-Highlights<<).

Startelf-Debütanten: Estrada und Eckmayr im Sky-Doppelinteriew

„Die Vorfreude auf die Bundesliga im eigenen Bundesland ist sehr groß. Ab dem Zeitpunkt, wo das Angebot von der WSG am Tisch gelegen ist, habe ich mich sehr auf die neue Aufgabe gefreut“, zeigte sich Eckmayr froh.

Bild: GEPA