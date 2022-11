WTA-Turnier in Linz zieht um

Nicht nur der Termin des einzigen WTA-Turniers in Österreich ist eine Rückkehr zu alten Zeiten: Das Traditionsturnier in Linz, das seit einigen Jahren als „Upper Austria Ladies“ figuriert, geht nicht nur wieder im Februar (5. bis 12.2.23) in Szene, sondern wird statt auf der Linzer Gugl nun wieder im Design Center ausgetragen. Dort war das Turnier von 2000 bis 2002 schon früher zu Gast.

Am Donnerstag (1.12.) startet der Kartenvorverkauf, übrigens am gleichen Tag wie auch für die Erste Bank Open 2023 in der Wiener Stadthalle.

(APA)

Bild: GEPA