Wüthrich wohl vor Unterschrift bei Schweizer Top-Klub

Nur einen Tag nachdem Gregory Wüthrich seinen Abschied von Meister Sturm Graz bekanntgegeben hatte, steht der Defensivspieler wohl bereits vor der Unterschrift bei seinem neuen Klub.

Laut Medienberichten des Kurier und aus der Schweiz soll der 30-Jährige vor der Rückkehr in seine Heimat stehen. Demnach steht der Innenverteidiger vor der Unterschrift beim Top-Klub Young Boys Bern.

Comeback bei Young Boys

Für Wüthrich würde es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln bedeuten. Bei den Young Boys schaffte der Defensivspieler den Sprung in den Profifußball. Für Gelb-Schwarz stand Wüthrich bereits in 74 Pflichtspielen auf dem Platz.

Mit dem Abgang des Innenverteidigers geht in Graz eine Erfolgsgeschichte zu Ende. In 178 Pflichtspielen bei Sturm holte Wüthrich mit den Grazern zwei Meistertitel und zwei Cupsiege. Am gestrigen Freitag verabschiedete der Verein de Schweizer per Video.

Video-Botschaft: Wüthrich verlässt Sturm Graz

„Nach dem Ablaufen meines Vertrages habe ich mich entschieden, diesen nicht zu verlängern und eine neue Herausforderung anzunehmen. Die vergangenen fünf Jahre waren unglaublich, wir haben alles erreicht, was man sich vorstellen kann. Ich möchte mich bei allen im Verein und speziell bei den Fans bedanken – euer Support, den ich jeden Tag gespürt habe, war einfach unfassbar“, wurde der Defensivspieler in einer Aussendung zitiert.

Michael Parensen, Geschäftsführer Sport der Grazer, bedankte sich beim „Vorzeigespieler“ und erklärte, dass Wüthrich eine neue Herausforderung annehmen will.

(Red./APA) / Bild: GEPA