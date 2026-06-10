Wunder, Weggang, Wiederkehr: Advocaat träumt mit Curacao

Im Februar trat Dick Advocaat als Trainer des Inselstaats Curacao zurück, nun führt er den WM-Neuling doch noch zum Großereignis – und bricht den Altersrekord von Otto Rehhagel.

Als Julian Nagelsmann am 23. Juli 1987 zur Welt kam, hatte Dirk Nicolaas („Dick“) Advocaat gerade jede Menge um die Ohren. Gut drei Wochen vor der Geburt des Bundestrainers hatte der Niederländer in seiner Heimat als Cheftrainer beim Erstligisten HFC Haarlem angeheuert und dafür seine Tätigkeit als Co-Trainer der Elftal aufgegeben. Jetzt, fast 39 Jahre und 25 Trainerstellen später, steht das Urgestein vor einem spätem Karrierehighlight.

Mit Fußballzwerg Curacao fiebert der Niederländer der WM-Premiere des kleinsten Teilnehmers jemals entgegen – und glaubt beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada an das „blaue Wunder“. Schon beim Auftakt gegen Nagelsmanns DFB-Team am Sonntag in Houston will Advocaat für Furore sorgen. „Hoffentlich werden sie überrascht sein. Und das schon im ersten Spiel“, sagte der Coach vor WM-Start.

Mit einem WM-Coup würde Advocaat im kleinen Inselstaat sein Denkmal vergrößern, das dort ohnehin bereits riesig ist. Sensationell führte der Coach, der mit 78 Jahren Otto Rehhagel als ältesten Trainer der WM-Geschichte ablösen wird, die „blaue Welle“ durch die Qualifikation und sorgte mit der Mannschaft aus vielen in den Niederlanden geborenen Profis für Ekstase. „Was wir geschafft haben, ist besonders“, betonte er.

Rücktritt vom Rücktritt

Besonders spannend gestaltete Dirk Nicolaas Advocaat seine WM-Reise: Im Februar, rund 100 Tage vor Turnierbeginn, trat der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach (2004/05) aus heiterem Himmel zurück, um sich Zeit für seine gesundheitlich angeschlagene Tochter zu nehmen. Auf ihn folgte der frühere Schalke-Coach Fred Rutten. Doch auch Rutten nahm genau einen Monat vor dem Eröffnungsspiel wieder seinen Hut – und Advocaat, dessen Tochter es inzwischen besser geht, kehrte prompt zurück.

Nun zeigt er sich trotz der Rolle als wohl größter Außenseiter überhaupt optimistisch: „Wir wollen in die nächste Runde. Dafür fahren wir da hin“, sagte er bei der Vorbereitung, die im niederländischen Noordwijk stattfand: „Eine Überraschung ist immer möglich. Und eine Überraschung kann schon reichen, um weiterzukommen.“

Viel WM-Erfahrung

In seinen drei Amtszeiten als Bondscoach sammelte Advocaat immerhin viel Turniererfahrung, führte die Niederlande bei der WM 1994 ins Viertel- und bei der EM 2004 sogar bis ins Halbfinale. Für einen Titel mit einer Nationalmannschaft reichte es bislang nie.

Dass wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern, allein die Teilnahme ist aber schon ein riesiger Erfolg. Und auf Curacao schwärmen sie von ihrem Helden. „Man merkt ihm seine 78 Jahre nicht an. Voller Leidenschaft und Energie“, schwärmte der ehemalige Bundesligaspieler Charlison Benschop, der für Curacao zehn Länderspiele bestritt, im Gespräch mit dem SID: „Was er in kurzer Zeit aufgebaut hat, ist beeindruckend.“

Und Advocaat will weiter beeindrucken. Seine Rechnung: „Drei Unentschieden sind auch drei Punkte. Das wäre genug.“

(SID)/Artikelbild Imago