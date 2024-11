„Wunderfahrt“ – Pressestimmen zum Großen Preis von Brasilien

Internationale Pressestimmen zum Formel-1-Grand-Prix von Brasilien in Sao Paulo:

BRASILIEN:

„Lance“: „Verstappen erholt sich und gewinnt den Formel-1-Grand-Prix in São Paulo mit einer denkwürdigen Leistung. Der dreifache Champion hat nun eine Hand und vier Finger an der vierten Formel-1-Weltmeisterschaft.“

DEUTSCHLAND:

„Süddeutsche Zeitung“: „Aufholjagd im Regen. Weltmeister Max Verstappen gewinnt in Brasilien ein wildes Formel-1-Rennen mit Unterbrechungen und Unfällen vor Esteban Ocon und Pierre Gasly. Im Titelkampf kann er den Abstand zu Lando Norris womöglich vorentscheidend vergrößern.“

„Der Tagesspiegel“: „Max Verstappen schlägt zurück. Der Weltmeister zeigt im Regen von Sao Paulo seine Klasse. (…) Mit einer weltmeisterlichen Aufholjagd zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg nach 133 Tagen brachte sich der 27 Jahre alte Niederländer im Red Bull für die vorzeitige WM-Krönung schon in drei Wochen im Glücksspielparadies Las Vegas in Position.“

FRANKREICH:

„Le Parisien“: „Verstappens wilde Aufholjagd im Regen, ein französisches Doppelpodium (…) Die Geschichte eines epischen Rennens.“

GROSSBRITANNIEN:

„Daily Mail“: „Lando Norris‘ Titeltraum ist vorbei. Max Verstappen beweist, dass er der beste Fahrer der Welt ist. Max Verstappen besiegte die Elemente und gewann den Großen Preis von Brasilien. Er kam vom 17. Startplatz und triumphierte durch die Wasserfontänen auf der hügeligen Strecke von Interlagos, wo das Verderben auf jedem gefährlichen Zentimeter des neu verlegten, aber holprigen Asphalts lag.“

„The Guardian“: „Max Verstappen holt sich mit einer Wunderfahrt den Sieg beim Formel-1-Grand-Prix in Sao Paulo. Was mit so viel Optimismus für Lando Norris begonnen hatte, um eine entscheidende Wende im Meisterschaftskampf herbeizuführen, wurde durch einen meisterhaften Sieg seines Titelrivalen Max Verstappen beim Großen Preis von São Paulo zunichtegemacht.“

ITALIEN:

„La Gazzetta dello Sport“: „Verrücktes Rennen in Brasilien. Regen, Pausen, Comebacks: Max gewinnt wie ein Champion und sieht den Titel. Ein Sieg, der in die Annalen eingehen wird, errungen von einem phänomenalen Fahrer.“

NIEDERLANDE:

„AD“: „Max Verstappen gewinnt nach meisterhaftem Überholmanöver und rückt im brasilianischen Wahnsinn vor zum Weltmeistertitel. Max Verstappen hat nach einem turbulenten Regenrennen den Matchball in der Formel-1-Meisterschaft.“

SPANIEN:

„Marca“: „Verstappen gewinnt in Brasilien und mehr als die halbe Weltmeisterschaft. (…) Eine epische Aufholjagd von Platz 17 von einem der Besten der Geschichte.“

