Wunschspieler für die Brandt-Nachfolge: BVB will Genk-Supertalent verpflichten

Borussia Dortmund ist weiterhin unter Hochdruck auf der Suche nach einem Nachfolger von Julian Brandt. Nach Sky Sport Infos wurde sich intern festgelegt: Konstantinos Karetsas vom KRC Genk soll nach Möglichkeit kommen.

Der offensive Mittelfeldspieler ist der Wunschkandidat für die Zehner-Position und kann sich einen Wechsel zum BVB grundsätzlich vorstellen.

Die Dortmunder sind seit Monaten am 18 Jahre alten Griechen (zehn A-Länderspiele) dran. Zwischenzeitlich hatten sich die Schwarzgelben mal zurückgezogen, auch wegen der hohen Ablöse. Nun könnte sich aber eine neue Chance ergeben.

Die größte Hürde bleibt die Summe: Genk fordert für das Top-Talent rund 35 Millionen Euro. Etwas weniger, als vor ein paar Wochen noch. Die Dortmunder sind über sämtliche Konditionen informiert, müssten sich im Werben um Karetsas aber gegen mehrere Interessenten durchsetzen.

Es könnte Fahrt bei Neuzugängen reinkommen

Vor allem Sportchef Ole Book findet den Spieler richtig gut. Er hatte ursprünglich angekündigt, mindestens noch einen Offensivspieler verpflichten zu wollen.

Aufgrund des bevorstehenden Adeyemi-Abgangs nach Barcelona könnte nun Fahrt in Sachen Neuzugänge reinkommen. Book, Geschäftsführer Lars Ricken und Co. arbeiten mit Vollgas dran.