Wurz nach Bahrain-Qualifying im Mittelfeld

Die rot-weiß-rote Motorsport-Hoffnung Charlie Wurz ist im Qualifying beim Saisonauftakt der Formel 3 in Bahrain auf den 16. Platz gefahren.

Dem 18-Jährigen vom Schweizer Team Jenzer fehlten am Donnerstag bei seinem F3-Debüt 0,760 Sek. auf den Schweden Dino Beganovic, der sich die Pole Position in Sakhir sicherte. Am Freitag (11.15) steht das Sprintrennen für die 30 Nachwuchsfahrer auf dem Programm, am Samstag (10.00/jeweils live Sky) findet das Hauptrennen statt.

Im Training zuvor war Wurz noch Fünfter geworden. „Das Auto fühlte sich gut an“, sagte der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Alexander Wurz. Für das Qualifying hatte sich Wurz eine Top-Ten-Platzierung vorgenommen. Im Sprintrennen der Nachwuchsserie wird der Zwölftplatzierte des Qualifyings in einer umgedrehten Startaufstellung von der Pole Position starten, Punkte gibt es in beiden Rennen für die besten zehn.

Die Formel 3 trägt ihre Rennen bei zehn Stationen im Rahmenprogramm der Formel 1 aus und bietet eine hervorragende Plattform für Nachwuchsfahrer, um sich auf dem Weg in die Königsklasse mit den Toptalenten im ungefähr gleichen Alter zu messen.

