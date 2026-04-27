Xavier & Noah Mbuyamba: Zwei Brüder trotzen allen Widerständen

Der LASK steht nicht nur laut seinem Trainer Dietmar Kühbauer vor „Endspielen“ ums Double: Erstmals nach 61 Jahren könnten die Linzer zumindest einen Titel holen. Eine besondere Rolle kommt dabei auch Winter-Neuzugang Xavier Mbuyamba zu – bei dem der sportliche Kampfgeist in der Familie liegt.

Mbuyamba wechselte im Winter vom niederländischen FC Volendam zum LASK. Der Verteidiger sollte vorrangig die Defensive verstärken, bei der Verpflichtung betonten die Linzer aber auch dessen doppelte Stärke bei Standards: „Er bringt defensiv wie offensiv ein starkes Kopfballspiel mit, wodurch er auch viel Torgefahr ausstrahlt“, erklärten die aktuellen Tabellenführer bei seiner Präsentation.

VIDEO: Mbuyamba-Matchwinner gegen Salzburg

Diesem Versprechen wurde der Niederländer besonders während der letzten Runden gerecht, wenn auch mit dem Fuß statt per Kopf: Im direkten Duell mit Salzburg in der 26. Runde erzielte der kurz zuvor eingewechselte Mbuyamba Im Getümmel nach einem hohen Ball den 3:2-Siegestreffer. Auch am Wochenende traf er, als er nach fünf Minuten den 5:1-Auswärtssieg in Hartberg einleiten konnte.

Zwar wechselt der Defensivspezialist im Frühjahr auch des Öfteren zwischen Stammelf und Wechselbank, bei den wichtigen Erfolgen und Momenten, wie auch beim 2:1-Sieg im Cup-Halbfinale in Ried, wirkte Mbuyamba aber auffällig oft mit.

Mbuyamba spielt bei LASK mit Defibrillator

Seine sportlichen Höchstleistungen bringt der Profi trotz eines gesundheitlichen Handicaps: Wegen Herzproblemen spielt Mbuyamba seit 2024 mit einem eingesetzten Defibrillator. Diese Umstände bremsten die Karriere des ehemaligen Oranje-U19-Teamspielers.

Dieser war in seiner Jugend bereits beim FC Barcelona sowie beim FC Chelsea aktiv gewesen. Für die U21-Auswahl der „Blues“ lief Mbuyamba gleich 33-mal auf. Über Eredivisie-Team Volendam gelangte Mbuyamba nun zum LASK und scheint sein Potenzial wieder richtig abrufen zu können.

VIDEO: Mbuyamba leitet LASK-Sieg in Hartberg ein

Wohin führen die letzten Saisonspiele den 24-Jährigen? Schon am Freitag könnte der LASK beim Cup-Finale gegen den SCR Altach den ersten Titel seit 1965 gewinnen – und in den verbleibenden drei Ligaspielen als Tabellenführer den zweiten Meistertitel seiner Historie gewinnen.

Doch auch eine Restchance auf die WM besteht: Zwar ist Mbuyamba in den Niederlanden aufgewachsen und spielte einmal für deren U19, dennoch wäre er auch für WM-Starter DR Kongo spielberechtigt. Bisher stand eine Nominierung noch aus – durch weitere starke Leistungen im Saisonfinish könnte er aber dennoch in den Fokus geraten. Gruppengegner des afrikanischen Teams sind im übrigen Portugal, Kolumbien und Usbekistan.

Noah Mbuyamba nach Unfall mit Paralympics-Medaille

Erfahrung bei Großereignissen nach Schicksalsschlägen hat sein Bruder Noah Mbuyamba: Er gewann 2024 bei den Sommer-Paralympics in Paris Bronze im Weitsprung der Kategorie T63. Auch der Para-Athlet war in seiner Jugend als Fußballer aktiv. Bei einem fatalen Motorradunfall 2018 während eines Urlaubs in Indonesien verlor er jedoch sein rechtes Bein, aufgrund der unzureichenden Behandlungsmaßnahmen nach dem Unfall.

Dennoch schaffte er dank Prothese und seiner Willenskraft den Weg zurück in den Sport – und krönte sein „Comeback“ mit einer Medaille. „Jeder reagiert anders auf so ein Ereignis und du lernst damit umzugehen: Meine Wahl war es, die Perspektive zu sehen, stark zu bleiben und weiterzumachen. Deswegen bin ich noch ehrgeiziger im Sport geworden“, erklärte er selbstbewusst gegenüber dem Magazin „Navenant“ 2023.

Mit Nathan Mbuyamba war auch ein dritter der Brüder als Fußballer aktiv – er spielte unter anderem in der Jugend des MVV Maastricht. Und der vierte im Bunde? Der ist Chefkoch einem Sterne-Lokal: „Auch Sport auf einem Top-Level“, wie Noah im Interview erklärte.

(Red.)

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