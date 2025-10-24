Yamal heizt Clasico bei Real an: „Sie bestehlen uns“

In der vergangenen Saison war Lamine Yamal einer der entscheidenden Spieler in den Clasicos zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Vor dem Duell am Sonntag heizt der Barca-Superstar die Stimmung an.

Als Gast in der Chup Chup Kings League Show wurde Yamal gefragt, ob er glaube, dass Los Porcinos (auf Deutsch „die Schweinchen“, so der Name des Kings-League-Teams des Streamers und Real-Fans Ibai Llanos) den Königlichen ähneln.

„Moment, Madrid bestiehlt?“

„Sie bestehlen uns, sie beschweren sich häufig“, antwortete Yamal mit einem verschmitzten Gesichtsausdruck, woraufhin Ibai erstaunt nachhakte: „Moment, Madrid bestiehlt?“

Daraufhin entgegnete Yamal gelassen mit einem „Hombre, a ver („Mann, mal sehen) …“. Mimik, Gestik und der Unterton hatten die Message „so sieht es aus“. Daraufhin mahnte der Talkshow-Host beide zu Gelassenheit.

Yamal führt Barca zu drei Siegen gegen Real

Der Clasico steigt am Sonntagnachmittag im Estadio Santiago Bernabeu.

In der vergangenen Saison erzielte Yamal beim 4:0 in Madrid und auch beim 4:3 im Rückspiel in Barcelona jeweils ein Tor und gewann mit dem Team von Trainer Hansi Flick die Meisterschaft. Im umkämpften spanischen Pokalfinale bereitete er zwei Treffer bei Barcas 3:2-Sieg vor. In der Supercopa gegen Real traf er beim 5:2 einmal.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago