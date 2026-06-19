Yamal noch nicht bereit für 90 Minuten

Spaniens Offensivstar Lamine Yamal sieht sich auch für das zweite WM-Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien noch nicht bereit für einen Einsatz über 90 Minuten.

„Es ist noch zu früh, und es ist nicht nötig. Ich befinde mich gerade in der Eingewöhnungsphase, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein komplettes Spiel“, sagte der 18-Jährige dem Sender TVE.

Beim peinlichen 0:0 gegen Kap Verde zum Auftakt war Yamal erst in der 71. Minute eingewechselt worden, am Sonntag (18.00 Uhr) in Atlanta will er nun zumindest auf mehr Spielzeit kommen. „Ich kann definitiv so viele Minuten spielen, wie der Trainer möchte“, sagte er.

Wie Yamal war auch Flügelspieler Nico Williams (23) mit Problemen am Oberschenkel zur WM gereist. Über den Flügelspieler aus Bilbao sagte Yamal: „Körperlich ist Nico sogar besser drauf als ich. Wir haben es nicht eilig, wir haben ein großartiges Team mit hochkarätigen Spielern und müssen ruhig vorgehen.“

Die Marschroute für die Parte gegen Saudi-Arabien sei aber klar: „Natürlich müssen wir am Sonntag gewinnen, denn wir gehören zu den Favoriten und brauchen diesen Sieg.“