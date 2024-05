Young Boys Bern wieder Schweizer Meister

Die Young Boys Bern sind erneut Schweizer Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Joël Magnin gewann am Montag bei Servette Genf 1:0 und feierte den 17. Meistertitel der Clubgeschichte. Das Tor erzielte Mohamed Camara in der 73. Minute. In die Super League kehrt Sion nach einjähriger Abwesenheit zurück, der Verein des Österreichers Heinz Lindner. Der Tormann war jedoch im Jänner bis Saisonende leihweise an den belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise abgegeben worden.

Meisterschaftsfeiern sind in Bern zuletzt zur Gewohnheit geworden. Nach Jahren der Dominanz des FC Basel ging der Titel seit 2018 mit Ausnahme der Spielzeit 2021/22 (FC Zürich) an die Young Boys. Rekordmeister ist der Grasshopper Club Zürich mit 27 Titeln.

(APA)/Bild: Imago