Young Violets & Rapid II bleiben nach Niederlagen in Abstiegszone

Die Young Violets und SK Rapid Wien II müssen am heutigen Spieltag der 2. Liga jeweils eine Niederlage hinnehmen.

Im Wiener Stadtduell beim Floridsdorfer AC unterliegt das Zweitteam von Austria Wien nach zwischenzeitlicher Führung mit 1:2. Die Young Violets, bei denen mit Neuzugang Christoph Schösswendter, Christian Schoissengeyr und Christoph Martschinko einiges an Bundesliga-Erfahrung vertreten war, liegt damit weiterhin am Tabellenende. Mit dem gleichen Ergebnis von 1:2 verliert Rapid II zuhause gegen Austria Lustenau.

Austria Klagenfurt hat erneut einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Beim 1:1 in Kapfenberg gaben die Kärntner in der 7. Runde bereits zum vierten Mal in dieser Saison Punkte ab. Den Ausgleich erzielte Kapfenbergs Amar Kvakic erst in der 91. Spielminute. Markus Pink hatte die Austria zuvor per Elfmeter in Führung geschossen (72.).

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.