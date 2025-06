Last-Minute-Aufstieg! Young Violets feiern Zweitliga-Rückkehr

Die Young Violets, das Amateurteam der Wiener Austria, haben nach zwei Jahren Absenz die Rückkehr in die zweithöchste Fußballspielklasse perfektgemacht.

Am Freitag feierten die Jungveilchen am letzten Spieltag der Regionalliga Ost auch dank eines Triples von Altmeister Philipp Hosiner einen 6:1-Sieg in Traiskirchen und stießen so noch auf den für den Aufstieg nötigen zweiten Platz vor. Für den ASK Voitsberg wurde der Fall in die Drittklassigkeit damit zur bitteren Gewissheit.

Youngs Violets profitieren von Patzern der Konkurrenz

Voitsberg hatte die Saison in der 2. Liga vor knapp zwei Wochen als 14. und Vorvorletzter – unmittelbar hinter Austrias Kooperationspartner Stripfing – beendet. Die Steirer mussten damit hoffen, dass es keinen Aufsteiger aus der Regionalliga Ost geben würde.

Diesen „Notfallplan“ durchkreuzten die Young Violets in letzter Sekunde, weil die Konkurrenz im Kampf um Platz zwei jeweils Punkte abgab. Neusiedl a. See unterlag Meister Donaufeld mit 1:2, der FC Marchfeld Donauauen kam zuhause gegen den Wr. Sport-Club über ein 0:0 nicht hinaus. Beiden war die Zweitligalizenz – so wie Donaufeld – verweigert worden.

Als weitere Absteiger aus der 2. Liga waren bereits zuvor der SV Lafnitz und der SV Horn festgestanden. In der Regionalliga West haben vor der letzten Runde am Samstag sowohl der SC Imst als auch Austria Salzburg die Chance auf ein Ticket für die 2. Liga.

(APA)/Bild: FK Austria Wien