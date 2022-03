Youngsters im Rampenlicht: Derby-Rivalen mit gemeinsamen Jugendhype

via

Jugendhype vor dem 335. Wiener Derby (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das 335. Wiener Derby mit dem SkyX-Traumpass): Erstmals treffen die beiden großen Hauptstadtklubs in der Meistergruppe aufeinander – trotz aller Rivalität lassen sich bei den aktuellen Aufwärtstrends einige Ähnlichkeiten erkennen – auch dank der auffälligen Youngsters beider Teams.

„Man merkt, dass jeder noch ein bisschen mehr motiviert ist“, stellte FAK-Profi Matthias Braunöder vor dem Prestigeduell fest. Der 19-jährige Mittelfeldspieler bescherte im letzten Derby seinem Team mit einem Tor in der ersten Minute einen Traumstart. Eine Wiederholung davon will Rapid-Verteidiger Emanuel Aiwu verhindern und nach fünf Derby-Remis in Folge als grün-weißer Sieger jubeln: „Die ganze Stadt ist heiß auf dieses Spiel.“

Feldhofer: „Extreme Vorfreude im ganzen Verein“

