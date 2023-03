Der FC Bayern München hat sich zumindest für zwei Tage an die Spitze der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga gesetzt.

ÖFB-Teamstütze Sarah Zadrazil und Co. setzten sich am Freitagabend zu Hause gegen den MSV Duisburg mit 4:0 durch, feierten damit den neunten Sieg in der Meisterschaft in Folge und zogen um einen Punkt am VfL Wolfsburg vorbei. Der Titelverteidiger ist erst am Sonntag in Leverkusen im Einsatz. Zadrazil bereitete den dritten Treffer der Münchnerinnen vor.

(APA) / Bild: Imago