Zadrazil mit Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale

Der FC Bayern München hat am Mittwoch eine große Hürde auf dem Weg zum Gewinn des Frauen-DFB-Pokals genommen.

Die in der 70. Minute ausgewechselte ÖFB-Teamstütze Sarah Zadrazil und Co. rangen den punktgleich davor liegenden deutschen Tabellenführer Eintracht Frankfurt im Viertelfinale mit 4:1 nach Verlängerung nieder. Jovana Damnjanovic hatte die Münchnerinnen erst in der 90. Minute mit dem 1:1 vor dem Aus bewahrt.

Hickelsberger-Füller und Hoffenheim werfen Wölfinnen raus

Für eine Überraschung sorgte 1899 Hoffenheim. Mit Julia Hickelsberger-Füller (ab der 68.) wurde Serien-Cupsieger VfL Wolfsburg mit 1:0 bezwungen.

Für den Titelverteidiger war es die erste Niederlage in diesem Bewerb nach zuvor 52 Matchsiegen. Ebenfalls den Aufstieg schafften Werder Bremen und Zweitligist Hamburger SV.

(APA)/Bild: Imago