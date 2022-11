Zadrazil-Treffer bei Bayern-Sieg in Freiburg

Sarah Zadrazil hat sich am Samstag erstmals in der laufenden Saison in die Schützenliste der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga eingetragen. Die 29-jährige ÖFB-Teamspielerin besorgte beim 3:0-Erfolg von Bayern München beim SC Freiburg in der 70. Minute den Endstand.

Zadrazil spielte vor 6.273 Fans im Mittelfeldzentrum durch, auf der anderen Seite war Stürmerin Lisa Kolb bis zur 55. Minute im Einsatz. Die Bayern sind nach dem fünften Sieg im siebenten Spiel vorerst Zweiter.

(APA)

Artikelbild: Imago