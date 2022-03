Zahlen & Fakten zum CL-Kracher zwischen Bayern und Salzburg

Am Dienstagabend steigt das Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Salzburg (ab 19:30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Wir haben für euch einige Zahlen und Fakten zum packenden Achtelfinal-Hit zusammengefasst:

1. Bayern zuhause gegen österreichische Teams noch ungeschlagen

Die Bayern gewannen bislang alle ihre fünf Europacup-Heimspiele gegen österreichische Teams (15:3 Tore). Das letzte Spiel in der Allianz Arena gewannen die Münchner im November 2020 ebenfalls gegen den FC Salzburg (3:1 in der Gruppenphase). Durch das 1:1 in Wals-Siezenheim im Hinspiel blieb der deutsche Rekordmeister in den vergangenen zehn Begegnungen mit Mannschaften aus Österreich unbesiegt (sieben Siege, drei Remis).

2. Heimstarke Bayern gegen auswärts sieglose Salzburger

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann alle drei Heimspiele der laufenden Champions League-Saison und ging in der Königsklasse saisonübergreifend in elf der jüngsten zwölf Partien in der Allianz Arena als Sieger vom Platz (eine Niederlage gegen PSG im Viertelfinal-Hinspiel der Vorsaison).

Der FC Salzburg ist in der aktuellen CL-Saison auswärts noch sieglos – nur in Sevilla konnte man punkten. In der Fremde gab es Niederlagen gegen Wolfsburg (1:2) und Lille (0:1). Das 3:1 bei Lokomotive Moskau im Dezember 2020 ist zudem der einzige Auswärtssieg des österreichischen Serienmeisters in der Champions League bei vier Niederlagen und einem Remis.

3. Salzburg als Lieblingsgegner für Unterschiedsspieler Coman

Im Hinspiel vor drei Wochen sicherte Kingsley Coman den Bayern mit einem Last-Minute-Treffer das Remis. Der Franzose war damit in jedem seiner vergangenen vier Einsätze in der Champions League an einem Treffer direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Assists). Im Heimspiel gegen Salzburg in der vergangenen CL-Saison war der 25-Jährige bereits an zwei der drei FCB-Tore beteiligt (Tor und Vorlage).

4. Tormaschine FC Bayern

Der FC Bayern spielt wieder einmal eine Saison der Rekorde und trotzdem kann ihre bisher gute Saison am Dienstag in der Champions League gegen Salzburg ordentlich Schaden nehmen. Niklas Süles Tor beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen war nicht nur das bereits 76. Saisontor der Bayern im 25. Ligaspiel, es war zudem gleichbedeutend mit dem 72. Bundesliga-Spiel in Folge in dem der FC Bayern ein Tor erzielen konnte. Beides sind Rekorde und sprechen für eine wieder einmal glänzend aufgelegte Offensive der Bayern in dieser Saison.

Mindestens ein Tor müssen die Bayern am Dienstagabend schießen, um ohne Umwege ins Viertelfinale einzuziehen. Die Münchner haben in jedem der vergangenen 29 Champions League-Spiele getroffen und haben damit ihren eigenen Vereinsrekord ausgebaut. Die ewigen Bestmarke in der Königsklasse halten Paris Saint-Germain und Real Madrid mit 34 Partien in Serie mit Torerfolg.

5. Jugend forscht bei Salzburg

ÖFB-U21-Teamspieler Junior Adamu markierte nach seiner Einwechslung das zwischenzeitliche 1:0 im Hinspiel und ist damit neben Karim Adeyemi, Noah Okafor und Luka Sucic bereits der vierte Salzburger Torschütze in dieser Champions League-Saison, der 21 Jahre oder jünger ist. Nur Olympique Lyon stellte zuvor mehr so junge Torschützten innerhalb einer CL-Saison (fünf in der Saison 2004/05).

6. FC Bayern zum 14. Mal in Folge im CL-Achtelfinale

Die Münchner stehen zum 24. Mal in 25 Anläufen in der K.-o.-Runde der UEFA Champions League und zum 14. Mal hintereinander. Für den FC Salzburg ist es die erste Teilnahme an der K.-o.-Runde der Königsklasse. Bayerns Bilanz im Achtelfinale: 13 Siege, 4 Niederlagen. Das Aus 2018/19 gegen Liverpool (0:0 auswärts, 1:3 zu Hause) ist das einzige Mal, dass Bayern in den letzten zehn Versuchen im Achtelfinale hängen geblieben ist.

7. Salzburg und Bayern dominieren heimische Ligen

Letzte Saison gewannen die Salzburger ihre achte österreichische Meisterschaft in Folge und holten zusätzlich den ÖFB-Cup. Damit sicherte sich Salzburg zum dritten Mal hintereinander das Double, in den letzten zehn Jahren gingen achtmal beide Titel in einer Saison nach Salzburg.

Letzte Saison feierte der deutsche Rekordmeister seine 31. Meisterschaft, die neunte in Folge. In der UEFA

Champions League erreichten die Münchner in den letzten zehn Jahren neunmal das Viertelfinale oder mehr, einzig gegen den späteren Sieger Liverpool kam 2018/19 schon im Achtelfinale das Aus.

8. Junuzovic mit Horrorbilanz gegen den FCB

Salzburg-Routinier Zlatko Junuzovic hat in seiner Karriere zwölf Pflichtspiele gegen den FC Bayern bestritten und alle verloren, darunter zehn mit dem SV Werder Bremen. Das Torverhältnis gegen Bayern in seiner Bremen-Zeit: 7:34. In der Saison 2016/17 spielte Junuzovic mit dem aktuellen Bayern-Star Serge Gnabry zusammen bei Werder. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern saß Junuzuvoc erstmals seit August wieder auf der Bank, er hatte mit einer hartnäckigen Fersenverletzung zu kämpfen.

