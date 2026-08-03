Zehnter Neuzugang: Henderson wechselt zu Chelsea

Der englische Topklub FC Chelsea befindet sich weiter im Verpflichtungsrausch für die neue Saison.

Mit dem englischen Nationalspieler Jordan Henderson gaben die Londoner bereits ihren zehnten externen Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt. Der Routinier, der in der vergangenen Saison für den FC Brentford gespielt hatte, ist der erste ablösefreie Zugang der Blues in dieser Transferperiode.

389 Millionen Euro für Neuzugänge

Insgesamt hat Chelsea bereits rund 389 Millionen Euro in neue Spieler investiert, dazu kommt die Verpflichtung des neuen Teammanagers Xabi Alonso. Teuerster Einkauf ist bislang Englands WM-Fahrer Morgan Rogers, der für 138 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten Aston Villa kam und gleichzeitig die kostspieligste Verpflichtung der Klubgeschichte war. Eingenommen hat Chelsea hingegen „erst“ 132,3 Millionen. Weitere Abgänge gelten als wahrscheinlich.

Für Henderson (36) ist Chelsea die vierte Station in der Premier League: Bis 2011 spielte er für den FC Sunderland, ehe er zum FC Liverpool wechselte und dort zwölf Jahre verbrachte. Nach Stationen in Saudi-Arabien und bei Ajax Amsterdam unterschrieb er im vergangenen Sommer in Brentford. Insgesamt kommt der defensive Mittelfeldspieler auf 463 Spiele in Englands Eliteliga und 90 Länderspiele. Bei der vergangenen WM verbuchte er einen Kurzeinsatz.