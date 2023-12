Zehnter Saisonsieg für Toronto: Pöltl mit Double-Double

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) im 24. Saisonspiel den zehnten Sieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge setzten sich die Kanadier im ersten von zwei Duellen binnen 48 Stunden mit den Atlanta Hawks 135:128 durch. Für Jakob Pöltl standen 15 Punkte und 13 Rebounds sowie sechs Assists und drei Blocks in 31:54 Einsatzminuten zu Buche.

Der 28-jährige Center aus Wien verzeichnete sein zehntes Double-Double im Spieljahr. 13 Rebounds waren ebenso persönliche Saisonbestleistung wie sechs Assists. Die Kanadier verwandelten in dem Aufeinandertreffen von Tabellennachbarn 18 von 34 Distanzwürfen und lagen nach der Pause ab dem 71:70 (27. Min.) durch Pöltl immer voran.

Das Scoring-Duell am Ontariosee lautete Pascal Siakam (33 Punkte) gegen Trae Young (35), wobei der Guard der Hawks auch 17 Assists verteilte. Raptors-Spielmacher Dennis Schröder übertraf die Marke von 10.000 erzielten Punkten in der stärksten Basketballliga der Welt.

Nicht zu stoppen war Giannis Antetokounmpo beim 140:126 der Milwaukee Bucks gegen die Indiana Pacers. Der griechische Superstar verbuchte mit 64 Punkten eine Karrierebestleistung und gleichzeitig einen Franchise-Rekord.

Ohne LeBron James, der wegen einer Wadenverletzung fehlte, kamen die Los Angeles Lakers zu einem 122:119 gegen die San Antonio Spurs. Anthony Davis markierte 37 Zähler und zehn Rebounds für den NBA-Cup-Gewinner. Victor Wembanyama bilanzierte bei der 18. Niederlage hintereinander von Pöltls Ex-Club mit 30 Punkten, 13 Rebounds und sechs Blocks. Zum mittlerweile 21. Mal in Folge gingen die Detroit Pistons beim 111:129 gegen die Philadelphia 76ers als Verlierer vom Parkett.

(APA)

Artikelbild: Imago