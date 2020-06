Zeichen gegen Rassismus: Eintracht mit Sondertrikot im Pokal

Eintracht Frankfurt wird im Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern ein Sondertrikot tragen und dabei ein Zeichen gegen Rassismus setzen.

Eintracht Frankfurt spielt im Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern (heute ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport 1 HD – mit Sky X kannst du die Partie live streamen – ohne lange Vertragsbindung) in einem Sondertrikot.

Auf der Brust der Adler wird in schwarzen Buchstaben #blacklivesmatter zu lesen sein. Anlass sind die aktuellen Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auf der ganzen Welt.

In einem Tweet verkündete die Eintracht: Tonight: “Make your mark”, was so viel bedeutet wie “Setzt ein Zeichen”. Weiter schreibt der Bundesligist: “Everyday: Listen. Understand. Question. Stand. Speak up. Fight for tolerance and diversity. Overcome racism.” Eine starke Aktion der Eintracht.

Der FC Bayern wird heute übrigens das Heimtrikot für die Saison 2020/21 tragen.

Bild: Imago