„Zeit ist leider zu knapp“: Matthäus befürchtet EM-Aus für Alaba

Eine rot-weiß-rote Hiobsbotschaft trübte noch vor der Auslosung des Champions-League-Achtelfinales die Vorfreude auf das anstehende Fußballjahr 2024. Sky-Experte Lothar Matthäus äußert sich zu David Alabas schwerer Verletzung und wagt gleichzeitig einen Ausblick in Richtung der CL-Duelle.

„Es tut mir unwahrscheinlich leid für David. Ich habe so etwas selbst mitgemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass Alaba zur Europameisterschaft zurückkommen wird. Die EM beginnt in sechs Monaten, die Zeit ist leider zu knapp“, zweifelt der DFB-Rekordteamspieler an einer rechtzeitigen Rückkehr für die EM 2024.

Weniger schwer wiegt der Ausfall seiner Meinung nach für Real Madrid: „Ein Spieler mit seiner Klasse und seiner Erfahrung ist sehr wichtig, aber große Vereine wie Real Madrid sind so aufgestellt, dass sie Ausfälle kompensieren können. Daher sehe ich Alabas Verletzung nicht als Vorteil für Leipzig.“

Leipzig trifft in der Champions League auf die Madrilenen, für Matthäus eine Konstellation mit Überraschungspotenzial: „Gegen Real Madrid zu spielen war für mich immer eine Ehre. Leipzig wird zwei gute Tage brauchen, um weiterzukommen. RB ist Außenseiter, geht aber nicht ohne Chancen in dieses Duell. Warum sollte man nicht gegen Real weiterkommen, wenn man an sich glaubt?“, erklärt er die „40:60-Chance“ aus Leipziger Sicht.

Matthäus: Bayern-Gegner Lazio „ein Glückslos“

Von einem Aufstieg des FC Bayern gegen Lazio Rom ist er sogar 99-prozentig überzeugt: „Ein Glückslos. Bayern München wird sicher die nächste Runde erreichen. Lazio hat nicht das Niveau, um dem FC Bayern gefährlich werden zu können. Immobile ist der wichtigste Spieler für Lazio, ansonsten ist die Mannschaft nur besseres Mittelmaß im italienischen Fußball.“

Dortmund und ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer sieht der 1990er-Weltmeister hingegen „nur“ mit 60:40 als Favorit gegen PSV Eindhoven an: „Inter, Neapel oder Porto wären vom Namen her andere Kaliber gewesen. Eindhoven ist für den BVB komplizierter als Lazio für die Bayern. Aufgrund der Leistung in der Gruppenphase in der schweren Gruppe mit PSG, Newcastle und Milan ist Dortmund aber Favorit.“

(Red.)

Beitragsbild: Imago.