Zeitplan: So soll es in der tipico Bundesliga weitergehen

via

via Sky Sport Austria

Die Politik hat am Dienstag grünes Licht für die Fortsetzung der tipico Bundesliga gegeben. So soll es nun in Österreichs höchster Spielklasse weitergehen:

12. Mai: Grünes Licht von der Politik

Ohne Zuschauer sowie unter den Maßnahmen eines Präventionskonzepts können die zehn ausstehenden Runden der Bundesliga-Saison 2019/20 sowie die drei Europa-League-Playoff-Spiele und das Cup-Finale ausgetragen werden. Das gaben Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Sportminister Werner Kogler am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Liga-Vorstand Christian Ebenbauer bekannt.

+

13. Mai: Der Rahmenspielplan wird erstellt

Der Rahmenspielplan für die ausstehenden Runden der tipico Bundesliga soll am Mittwoch bei der Klubkonferenz erarbeitet werden. Die Saison muss jedenfalls spätestens am 31. Juli abgeschlossen sein. Vermutlich wird es einige “englische Runden” geben. Fix ist, dass das ÖFB-Cup-Finale bereits vor dem Neustart der Bundesliga stattfinden soll.

+

15. Mai: Mannschaftstraining wieder erlaubt

Laut einer neuen Verordnung wird das volle Mannschaftstraining ab Freitag wieder erlaubt sein. Das wurde ebenfalls bei der Pressekonferenz am Dienstag bestätigt. Die Teams werden somit zwei Wochen Zeit haben, um sich auf den Neustart vorzubereiten.

+

30. Mai: ÖFB-Cup-Finale

Das ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau wird voraussichtlich am Samstag, 30. Mai, stattfinden.

+

2./3. Juni oder 6./7.: 23. Runde der tipico Bundesliga

In der tipico Bundesliga könnte es entweder am Dienstag und Mittwoch (2./3. Juni) oder am Samstag und Sonntag (6./7. Juni) weitergehen. Es folgt mit der 23. Runde der erste von zehn Spieltagen des Finaldurchgangs.

Artikelbild: GEPA