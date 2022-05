Zerstört Hasenhüttl Klopps Meisterträume? Southampton gegen Liverpool am Dienstag live & exklusiv bei Sky

FC Southampton gegen FC Liverpool am Dienstag ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Das „Match of the Week” aus dem London Stadium zwischen West Ham United und Manchester City am Sonntagnachmittag ab 14:30 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 1

Einen großen Schritt Richtung Meisterschaft haben Pep Guardiola und Manchester City am vergangenen Mittwoch beim 5:1-Auswärtserfolg über Wolverhampton gemacht. Überragender Mann war hierbei der Spielmacher der Skyblues, Kevin de Bruyne. Der Belgier schnürte einen Viererpack, der hinsichtlich des Torverhältnisses im Fernduell mit Liverpool um die Meisterschaft am Ende sogar entscheidend sein könnte.

Um den Premier League Titel definitiv zu verteidigen, benötigt Manchester jedoch vier Punkte aus den letzten beiden Spielen. Das erste Match folgt am Sonntagnachmittag, wenn es nach London zu West Ham United geht.

Ab 14:30 Uhr begrüßen die Sky Experten Rene Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer am Sonntag im „Match of the Week“ auf Sky Sport 1.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool – nach dem bitteren 1:1 gegen Tottenham Hotspur haben die Reds nun drei Punkte Rückstand auf ManCity – ziehen aufgrund des FA Cup Finals erst am Dienstag nach. Gegen das Team von Ralph Hasenhüttl, den FC Southampton, heißt es dann bereits: Verlieren verboten.

Die Partie überträgt Sky ab 20:15 Uhr auf Sky Sport 1 live und wird von Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert. Sky Q Kunden können das Match zusätzlich in UHD genießen.

37. Spieltag am Sonntag sowie Nachholspiele von Montag bis Donnerstag

Sky zeigt am Sonntag alle sieben Partien des 37. Spieltags der Premier League in voller Länge, drei davon live. Außerdem überträgt Sky von Montag bis Donnerstag insgesamt fünf Nachholspiele. Unter anderem Newcastle United gegen FC Arsenal am Montagabend ab 20:50 Uhr.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Der 37. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Sonntag:

12.50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Burnley live auf Sky Sport Austria 1

14.30 Uhr: West Ham United – Manchester City live auf Sky Sport 1

17.20 Uhr: FC Everton – FC Brentford live auf Sky Sport 1

Montag:

16.00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News

20.50 Uhr: Newcastle United – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 2

Dienstag:

20.15 Uhr: FC Southampton – FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Donnerstag:

20.35 Uhr: FC Everton – Crystal Palace live auf Sky Sport 9

20.50 Uhr: FC Chelsea – Leicester City live auf Sky Sport 2

20.50 Uhr: Aston Villa – FC Burnley live auf Sky Sport 10

Bild: Imago