Zerstörte Sanitäranlagen: Austria entschuldigt sich für Vorfälle im Gästesektor

Zerstörte Waschbecken und WC’s: Gästefans von Austria Wien hatten am vergangenen Wochenende in Ried ein Bild der Verwüstung im Sanitärbereich des Auswärtssektors hinterlassen.

Nachdem sich die SV Ried öffentlich über den Vandalismus einiger FAK-Anhänger beklagt hatte, reagierten die Veilchen nun ihrerseits auf die Vorkommnisse.

„Wir möchten uns für die Vorfälle bei den WCs im Gästesektor der SV Ried entschuldigen. Wir verurteilen dieses Verhalten aufs Schärfste. Als Austrianer wollen wir unserem Gastgeber gegenüber stets respektvoll auftreten. Daran werden wir unsere Fans messen“, teilte der Klub mit.



Nach dem Teilen der Fotos hatten die Rieder folgendes Statement abgegeben: „Wir verurteilen die Zerstörungen von Waschbecken, WC’s etc. auf das Schärfste und appellieren an die Austria-Fans bei zukünftigen Besuchen in Ried ein anderes Verhalten an den Tag zu legen.“

Bild: GEPA