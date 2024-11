Zeug zum „All-Star“: Großes Lob für Pöltl

Jakob Pöltl ist bei den Toronto Raptors zu einem entscheidenden Faktor avanciert. Der Wiener schrieb in den jüngsten drei Spielen in der NBA im Schnitt 30 Punkte und 15 Rebounds für die Kanadier an.

Von Raptors-Chefcoach Darko Rajakovic gab es höchstes Lob.“Das ist ein Beweis für alles, woran er im Laufe des Sommers gearbeitet hat. Und wenn er so weitermacht, werden wir einen weiteren All-Star-Spieler haben“, sagte der Serbe über die Vorstellung seines Centers.

Weiter geht es für die Raptors in der Nacht auf Freitag mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves. Nach dem 130:119 gegen Indiana will Toronto erstmals in dieser Saison zwei Siege en suite anschreiben. Der zuletzt verletzt fehlende All-Star Scottie Barnes ist bei den Kanadiern weiter fraglich.

James legt Social-Media-Pause ein

Abseits des Sportlichen sorgte NBA-Superstar LeBron James mit einer selbst auferlegten Pause von der Social-Media-Plattform X des umstrittenen Milliardärs Elon Musk für Schlagzeilen. Der Profi der Los Angeles Lakers wird vorerst auch bei Instagram nichts mehr veröffentlichen, wie er bekannt gab. Zuvor hatte der 39-Jährige einen kritischen Beitrag über US-Sportmedien repostet. „Bei so viel Hass und Negativität in der heutigen Welt verwirrt es mich, warum einige der nationalen Sportmedien immer noch glauben, dass die beste Art der Sportberichterstattung in einer negativen Darstellung besteht“, hieß es in dem Beitrag des Spieler-Managers Rich Kleiman.

