Zidane Favorit: Frankreich präsentiert nächste Woche neuen Trainer

Der französische Fußballverband hat die Vorstellung des neuen Nationaltrainers für kommenden Dienstag angekündigt.

Aller Voraussicht nach wird dann Zinedine Zidane um 11 Uhr auf dem Podium sitzen. Der einstige Starspieler der Équipe Tricolore ist der ganz große Favorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps und sich laut Medienberichten längst einig mit dem Verband.

Deschamps hatte nach 14 Jahren als Nationaltrainer im Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika seinen letzten großen Auftritt, Frankreich verlor 4:6. Der 57-Jährige hatte sein Land 2018 zum Titelgewinn geführt.

Zidane soll am 1. September laut Informationen der Sportzeitung L’Equipe die neue Zeitrechnung bei Les Bleus starten. Dann soll der 54-Jährige – selbst Weltmeister und als Trainer drei Mal in Folge Champions-League-Sieger mit Real Madrid – das Amt antreten und Kylian Mbappé und Co. in eine erfolgreiche Zukunft führen. Das nächste Pflichtspiel steht am 25. September in der Türkei mit dem Start der UEFA Nations League an.