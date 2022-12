Ziegl verlängert bei Ried

Marcel Ziegl hat seinen Vertrag bei der SV Ried vorzeitig verlängert. Das gab der Bundesligist am Dienstagvormittag in einer Aussendung bekannt.

Der 30-Jährige verlängert sein Arbeitspapier bei den Innviertlern um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024. Ziegl ist aktuell Kapitän in Ried und hat seit 2008 bereits 344 Pflichtspiele für den Klub bestritten. „Diese Verlängerung ist für unseren Verein nicht nur aus sportlicher Sicht sehr wichtig. Marcel ist eine wichtige Identifikationsfigur und eine Führungskraft. Er bringt nicht nur sportliche, sondern auch ganz entscheidende menschliche Stärken ein„, sagt der Rieder Sportvorstand Wolfgang Fiala.

Auch Marcel Ziegl freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich möchte mich für das Vertrauen bei allen im Verein bedanken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man nach so vielen Jahren noch zusammenarbeitet. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin topmotiviert und brenne für alle kommenden Aufgaben. Wenn es nach mir geht, dann hoffe ich sehr, dass es so weiter geht, bis ich aufhöre. Aber der Fußball ist sehr schnelllebig – was in ein paar Jahren passiert, ist nicht planbar. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder das Vertrauen bekommen habe und werde diese eineinhalb Jahre voll Gas geben, damit dann vielleicht auch noch weitere Jahre dazukommen.“

Ziegl gibt Verletzungsupdate

Im Herbst machten Ziegl Meniskusprobleme zu schaffen. In der Folge musste sich der 30-Jährige auch einer Arthroskopie unterziehen. Nun soll ist er wieder voll fit und will angreifen: „Die Verletzung ist ausgeheilt, es passt zurzeit alles. In der letzten Trainingswoche vor der Pause war ich bei vier von fünf Mannschaftstrainings voll dabei. Das war ein gutes Zeichen. Im Fokus steht aber der Trainingsstart am 3. Jänner, diesen will ich nicht gefährden. Ich werde jetzt in der Pause Trainingseinheiten einlegen, damit ich im Jänner dann auch konditionell voll dabei bin.“

(SV Ried) / Bild: SV Ried