Zieht es Maguire zu einem Ligakonkurrenten?

Zuletzt gab es Spekulationen, dass Harry Maguire im Januar zu Aston Villa wechseln könnte. Wie die Daily Mail berichtet, soll dies nicht der Fall sein – der Kapitän von Manchester United soll bei den Red Devils bleiben.

Maguire verlor zuletzt seinen Stammplatz unter Trainer Erik ten Hag, trotzdem soll ein Wechsel im Winter keine Option sein. Der englische Innenverteidiger ist hinter Lisandro Martinez und Raphael Varane nur noch die dritte Wahl, da United aber noch in vier Wettbewerben vertreten ist, braucht ten Hag Maguire weiterhin in seinem Kader.

Reports of Harry Maguire deal ‘done’ with Aston Villa are now denied by all parties involved. No negotiations or talks ongoing. 🚨🔴 #MUFC

Maguire is expected to stay at Man United, the position is very clear. pic.twitter.com/R0eaRL3Lp3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2023