Zieht es Tah in die Premier League?

Der FC Bayern ist sich sowohl mit Bayer 04 Leverkusen wegen Jonathan Tah als auch mit Manchester United wegen Matthijs de Ligt noch nicht einig geworden. Das hat Auswirkungen. Nun hat sich United bei Tah gemeldet.

Wie Sky bereits berichtet hatte, will Matthijs de Ligt zu Manchester United und seinem Ex-Trainer Erik ten Hag wechseln. Die beiden arbeiteten bereits bei Ajax erfolgreich zusammen. Spieler und Klub sind sich bereits über einen Vertrag bis mindestens 2029 einig.

Allerdings fehlt nach wie vor ein finales Angebot der Red Devils an den FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister fordert weiterhin 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Beide Vereine sind in Kontakt. Aber etwas Finales und Schriftliches aus England liegt noch nicht vor. Die Frage ist: Will Manchester überhaupt über die Ziellinie gehen?

United prüft andere Optionen

Denn der englische Rekordmeister beschäftigt sich auch mit anderen Innenverteidigern wie dem französischen Abwehrtalent Leny Yoro vom Lille OSC. Der 18-Jährige kann bei United einen Vertrag bis 2029 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

Yoro hat aber auch eine Offerte von Real Madrid auf dem Tisch liegen. Er wird sich zwischen den Königlichen und United entscheiden. Das Team von ten Hag hat vor, nach Möglichkeit zwei Innenverteidiger zu verpflichten.

Tah-Interesse aus Manchester & München

Nun hat sich Manchester nach Sky Informationen auch bei Jonathan Tah erkundigt. Denn beim Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen gehen wiederum die Münchner noch nicht all-in. Auch hier gibt es keine Einigung zwischen den Vereinen.

Ein verzwicktes Gesamtkonstrukt. Tah jedenfalls möchte weiterhin zu den Bayern, mit denen er sich auf einen Vertrag bis 2029 verständigt hat. Seinen Wechselwunsch nach München hat er zudem unmissverständlichen bei den Leverkusener Verantwortlichen hinterlegt. Und de Ligt möchte nicht nur Innenverteidiger Nummer vier oder fünf bei den Bayern sein.

