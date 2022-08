Zieht Salzburg das große Los? Die Auslosung der UEFA Champions League Gruppenphase mit Sky Experte Marc Janko am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Die Auslosung der UEFA Champions League Gruppenphase aus Istanbul am Donnerstag ab 17:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte Marc Janko kommentiert am Donnerstag zusammen mit David Eder die Auslosung

Tags darauf die Auslosung der UEFA Europa League sowie UEFA Europa Conference League Gruppenphase ab 12:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte Alfred Tatar sowie Johannes Brandl kommentieren am Freitag die Auslosung

Das Finale um die letzten Plätze in der Königsklasse: Alle Rückspiele der UEFA Champions League Playoffs u.a. PSV Eindhoven – Rangers und Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt als Einzeloption sowie in der Original Sky Konferenz Dienstag und Mittwoch bei Sky Sport Austria

Alle 420 Spiele der drei UEFA Klub-Wettbewerbe komplett nur bei Sky

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live bei Sky

Titelverteidiger Real Madrid, das Starensemble von Paris Saint-Germain oder ein anderes europäisches Schwergewicht? Fußball-Österreich blickt am Donnerstag gebannt nach Istanbul, wo in diesem Jahr die Auslosung zur UEFA Champions League Gruppenphase stattfindet und die Gruppengegner der Salzburger ermittelt werden. Sky Sport Austria überträgt die Auslosung ab 17:50 Uhr live. Der ehemalige Salzburg-Torjäger und Sky Experte Marc Janko kommentiert die Auslosung und ordnet die Chancen des einzigen österreichischen Klubs in der Königsklasse ein.

Zudem berichtet Sky Sport Austria am Freitag live von der Auslosung der UEFA Europa League sowie UEFA Europa Conference League Gruppenphase. Mit Sturm Graz, SK Rapid, Austria Wien und dem WAC könnte Österreich in diesem Jahr vier Vertreter in den beiden Wettbewerben stellen. Sky Seher:innen dürfen sich auf fachkundige Analysen des Sky Experten Alfred Tatar freuen.

Das Finale um die letzten sechs Champions League Plätze live bei Sky Sport Austria

Während Salzburg in dieser Saison mit einem Fixplatz ausgestattet ist, kämpfen zwölf Teams in dieser Woche um die noch zu vergebenen sechs Plätze in der Gruppenphase der Königsklasse. Aleksandar Dragovic und Roter Stern Belgrad mussten sich vergangene Woche mit 2:3 gegen Maccabi Haifa geschlagen geben. Im Heimspiel am Dienstag in Belgrad soll gegen die Israelis doch noch das Weiterkommen klar gemacht werden. Tags darauf wollen sich die Österreicher Robert Ljubicic und Emir Dilaver mit Dinamo Zagreb trotz Hinspielniederlage gegen Bodø/Glimt für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren. Alles drin ist nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel beim Topspiel PSV Eindhoven gegen die Rangers. Sky Sport Austria zeigt alle sechs Entscheidungsspiele live als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky zeigt auch die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase und der beiden Finalspiele. Sky zeigt 282 Live-Spiele, davon 252 Spiele exklusiv. Sky überträgt an jedem Spieltag unter anderem alle österreichischen Einzelspiele sowie die Endspiele der beiden Wettbewerbe live.

Die UEFA Champions League Play-off-Rückspiele live bei Sky Sport Austria:

Dienstag, 23. August 2022

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Benfica Lissabon – Dynamo Kiew ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Roter Stern Belgrad – Maccabi Haifa ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Viktoria Pilsen – Qarabag Agdam ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 24. August 2022

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

PSV Eindhoven – Rangers FC ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Dinamo Zagreb – FK Bodø/Glimt ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Trabzonspor – FC Kopenhagen ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Donnerstag, 25. August 2022

Auslosung UEFA Champions League Gruppenphase ab 17:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: David Eder

Sky Experte: Marc Janko

Freitag, 26. August 2022

Auslosung UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League Gruppenphase ab 12:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar