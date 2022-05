Zimmermann entschuldigt sich: „Kommt auf keinen Fall wieder vor“

via

„From hero zu zero“: Rapid-Youngster Bernhard Zimmermann erlebte im Derby gegen Austria Wien ein Wellenbad der Gefühle. Nach seinem Tor zur 1:0-Führung kassierte der Angreifer für einen provokanten Jubel vor den Austria-Fans die Gelbe Karte. In der zweiten Hälfte beging Zimmermann dann ein unnötiges Foul und musste mit Gelb-Rot runter. In der Folge gerieten die Grün-Weißen immer stärker unter Druck und kassierten schließlich in Unterzahl den Ausgleichstreffer.

„Wenn ich ein Tor schieße, bejubel ich es natürlich und ein Derby-Tor noch mehr. Ich habe mich von den Emotionen leiten lassen, war ein bisschen unerfahren und es kommt auf keinen Fall wieder vor“, sagte Zimmermann über seinen Jubel.

Die Situation bei seiner zweiten Gelben Karte schilderte Zimmermann so: „Ich hätte schon gedacht, dass ich den Ball erwische, aber dann war es leider schon zu spät. Von dem Spiel nehme ich sehr viel mit – Höhen und Tiefen. Ich bin der Mannschaft sehr dankbar, dass sie so gekämpft hat.“