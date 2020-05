Zirkzee & Co.: Das sind die hoffnungsvollsten Bayern-Talente

Stärken und Schwächen: Den Zehner zeichnen eine immense Kreativität sowie eine hohe Beweglichkeit aus, sodass Singh seine Qualitäten in Torabschluss und Torvorbereitung bereits nachhaltig unter Beweis stellen konnte. Mit 1,75-Meter eher klein gewachsen, muss sich der Youngster erst an das körperbetonte Spiel in Deutschland gewöhnen.

Oliver Batista-Meier

Werdegang: Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß setzte sich persönlich für eine Verpflichtung des spielstarken Mittelfeldmannes ein. Mit 15 Jahren kam der deutsche Juniorennationalspieler aus Kaiserslautern und wurde mit der U17 des FC Bayern Deutscher Meister. Dazu erhielt Batista-Meier 2018 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.

Stand der Dinge: Seit November trainiert der 19-Jährige regelmäßig mit den Bayern-Stars und wurde bereits viermal in den Profikader berufen. Auf einen Einsatz in der Bundesliga oder Champions League wartet der Linksaußen allerdings noch – die Konkurrenz ist immens. So spielt Batista-Meier weiterhin bei der U19 (11 Spiele/12 Tore/7 Vorlagen) und in der zweiten Mannschaft des FC Bayern.