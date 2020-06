Zlatko Junuzovic über den möglichen Meistertitel: „Wir ziehen’s jetzt durch“

Dominik Szoboszlai über den Sieg: „Der größte Schritt, den wir machen konnten“

Jesse Marsch: „Die Meisterschaft ist nicht vorbei“

Marko Raguz: „Salzburg ist wieder losmarschiert wie die Feuerwehr“

Valerien Ismael: „Wir haben den Anfang verpennt“

FC Red Bull Salzburg gewinnt 3:1 gegen LASK. Die wichtigsten Stimmen zur Partie bei Sky und Sky X.

FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (2:0)

Schiedsrichter: Walter Altmann

Jesse Marsch (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Mentalität und Aggressivität. Wir haben oft über einen guten Start gesprochen. Der Gegner muss dann aggressiver spielen und wir können mehr Umschaltsituationen finden. In der zweiten Halbzeit hat LASK sehr gut gespielt, als hätten sie nichts zu verlieren. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs, aber wir haben mehr zu tun. Die Meisterschaft ist nicht vorbei.“

Zlatko Junuzovic (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel und den weiteren Saisonverlauf: „Wir hatten in den letzten Spielen immer einen guten Start, weil wir konzentriert, engagiert und entschlossen vorm Tor sind. Wenn wir 2:0 in Führung sind, gibt dir das nötige Selbstvertrauen. In der zweiten Halbzeit sind wir ein wenig ins Schwimmen gekommen. Daran müssen wir arbeiten. (…) Wir wollen Meister werden und jeder sieht, dass wir von der Truppe her richtig gut zusammenpassen. Wir ziehen’s jetzt durch.“

Dominik Szoboszlai (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „LASK zu schlagen, ist der größte Schritt, den wir machen konnten. Wir sind von Anfang an so hineingegangen, dass wir wirklich gewinnen wollen. Wir haben unser Herz aufs Feld gebracht und sind einfach froh. Wie gegen Sturm, wie gegen Rapid sind wir gut gestartet, das ist unser Ziel für jedes Spiel.“

Valerien Ismael (Trainer LASK):

…über das Spiel: „Wir haben den Anfang verpennt. Ab der 25. Minute bis zum 3:1 waren wir voll im Soll und haben es in der zweiten Halbzeit sogar noch geschafft, einen draufzulegen. Ich bin stolz auf die Jungs, sie hauen alles rein. Ich habe vier Spiele gesehen und keine Mannschaft, die besser als wir war. Mit unseren Prinzipien kommen wir her und haben gesehen, dass wir auf Augenhöhe sind. Wir hatten sechs Lattentreffer und wenn die nicht kommen, hast du Dreck am Schuh. Die Situation fühlt sich nicht gut an, aber die Leistung stimmt. Wir haben nicht viel Zeit, um zu viel nachzudenken.“

…über die Auswechslung von Marko Raguz nach seinem Anschlusstreffer: „Wir hatten den Wechsel schon geplant und es war der Zeitpunkt. Wenn du gegen Salzburg spielst, braucht du auch Spieler, die gegen den Ball gut arbeiten. Marko hatte ein Stunde Zeit, sein Tor zu machen und das hat er gemacht.“

Marko Raguz (LASK):

…über das Spiel: „Wir haben unsere Tugenden wieder gut auf den Platz gebracht. In den ersten zwanzig Minuten ist Salzburg wieder losmarschiert wie die Feuerwehr, aber wir dürfen trotzdem nicht so leicht Tore bekommen. In der zweiten Halbzeit ist es uns sehr gut gelungen, ins Spiel zu kommen. Derzeit fehlt uns das Quäntchen Glück. Wir bleiben dran und schauen, dass wir am Mittwoch die ersten drei Punkte einfahren. Ich denke, unsere Mannschaft ist mental so stark, dass man sagt, wir bleiben dran, bringen die Basics auf den Platz und können auf der Leistung aufbauen. Ich bin überzeugt, dass es die nächsten Wochen wieder bergauf gehen wird.“

Alexander Schlager (LASK):

…über das Spiel: „Bis auf die ersten Minuten, wo wir 2:0 in Rückstand geraten sind, war es ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben gefightet, dagegengehalten und Torchancen erspielt. Wir wissen, dass Salzburg immer am Anfang wie die Feuerwehr losstartet und wollten das unterbinden, aber wenn es 2:0 steht, ist das natürlich schwierig.“

…über die vielen Gegentore: „Es ist nie schön für den Tormann, wenn man oft hinter sich greifen muss. Wir haben in letzter Zeit viele Probleme gehabt, aber die haben nicht immer gleich zum Tor geführt. Momentan erlauben wir uns nicht viel, aber das, was wir uns erlauben, führt zum Tor.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die momentane Verfassung von LASK: „LASK bringt die Leistung aufs Spielfeld und trotzdem gewinnt man nicht. Wer soll das erklären?“

…über den möglichen Meistertitel für Red Bull Salzburg: „Das, was Salzburg geschafft hat, ist in ganz Europa einzigartig: In den ersten 15 Minuten so eine Performance abzuliefern, dass man Tore wie am Fließband produziert. Mit dem heutigen Tag lege ich mich fest: Ich gratuliere zum Meistertitel.“

…über die Tabellensituation: „Der Meistertitel wir Salzburg nicht mehr zu nehmen sein. Den zweiten Platz wird Rapid holen, alle anderen Entscheidungen von Platz drei bis Platz sechs sind im Bereich des Offenen.“