Zu Null! PSG und Inter starten erfolgreich in neue CL-Saison

Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der unterlegene Finalist Inter Mailand sind mit lockeren Erfolgen in die Champions-League-Saison gestartet.

109 Tage nach dem Königsklassentriumph von München siegte PSG gegen den früheren Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo souverän mit 4:0 (2:0), während auch Inter beim 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam keine größeren Probleme hatte.

Der französische Rekordmeister ging gegen Bergamo bereits in der dritten Minute durch Abwehrchef Marquinhos in Führung, Chwitscha Kwarazchelia (39.) erhöhte. Vom Elfmeterpunkt vergab Bradley Barcola die Chance zu einer noch deutlicheren Halbzeitführung (44.), das 3:0 besorgte schließlich Nuno Mendes (51.). Goncalo Ramos sorgte für den Endstand (90.+1). PSG-Trainer Luis Enrique verfolgte die erste Spielhälfte von der Pressetribüne, nach dem Seitenwechsel saß er wieder auf der Trainerbank. Dies hatte er zuletzt bereits in der Ligue 1 so gehandhabt.

Inter, im Champions-League-Finale am 31. Mai von PSG beim 0:5 vorgeführt, gewann bei Ajax durch einen Doppelpack des früheren Mönchengladbachers Marcus Thuram (42., 47.).

In den frühen Spielen am Mittwochabend zogen sich zwei Champions-League-Neulinge höchst achtbar aus der Affäre: Der zyprische Meister FC Paphos kam beim griechischen Rekordchampion Olympiakos Piräus zu einem 0:0, dabei musste beim zweiten Gegner des FC Bayern in der Ligaphase (30. September) Bruno Felipe bereits in der 26. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. FK Bodö/Glimt aus Norwegen erreichte bei Slavia Prag ein 2:2 (0:1).

