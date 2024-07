Zugausfall! Anreisechaos bei Niederlande vor EM-Halbfinale

Die Abschluss-Pressekonferenz der Niederlande vor dem Fußball-EM-Halbfinale gegen England ist kurzfristig abgesagt worden.

Grund dafür war „eine signifikante Verspätung“ auf der Anreise vom Teamquartier in Wolfsburg zum Spielort Dortmund, wie die UEFA am Dienstagabend bestätigte. Aufgrund dieser Verspätung wurde die eigentlich für 19.45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Trainer Ronald Koeman und Verteidiger Nathan Aké gestrichen.

Wie der niederländische Verband bekanntgab, wurde die Zugverbindung von Wolfsburg nach Dortmund kurzfristig gestrichen. Stattdessen reiste die „Elftal“ mit einem Flugzeug. Die deutsche Bahn bedauerte die Verspätung und teilte am Abend mit: „Der für die Fahrt vorgesehene ICE hatte auf dem Weg nach Wolfsburg einen Tierunfall. Sicherheit steht immer an erster Stelle. Deshalb musste der Zug vor der Weiterfahrt erst auf mögliche Schäden untersucht werden und ist 134 Minuten später als geplant in Wolfsburg eingetroffen.“

England-Anreise verlief problemlos

Die Pressekonferenz mit dem Trainer sowie einem Spieler gehört bei großen Turnieren zum üblichen Prozedere von UEFA und FIFA. Der Dachverband teilte mit, dass den Journalisten stattdessen Bildmaterial aus einem Interview mit Chefcoach Koeman zugänglich gemacht werden soll. Um 18.45 Uhr sprachen Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sowie Harry Kane in der Interview-Zone des Halbfinal-Stadions. Die Partie findet am Mittwoch statt.

(APA).

Beitragsbild: Imago.