Zukunft bei Liverpool? Slot bezieht Stellung

Teammanager Arne Slot vom entthronten englischen Fußball-Meister FC Liverpool glaubt fest an seine Zukunft bei den Reds. „Ich glaube nicht, dass ich das alleine entscheide, aber ich habe allen Grund zu glauben, dass ich nächste Saison der Liverpool-Manager bin“, sagte Slot (47) am Donnerstag.

Woraus sich dieser Glaube speise? „Erstens stehe ich beim Klub unter Vertrag und zweitens ziehe ich das aus all den Gesprächen, die wir führen. Das ist meine Einschätzung“, erläuterte Slot.

Liverpool, im ersten Jahr unter dem Niederländer noch englischer Meister, belegt 20 Punkte hinter Tabellenführer FC Arsenal Rang vier in der Premier League. Der Traditionsklub hatte im vergangenen Sommer rund 450 Millionen Pfund für neue Spieler ausgegeben, darunter Nationalspieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Der erhoffte Ertrag blieb aus, einen Titel holten die Reds nicht.

Pfiffe der Liverpool-Fans

Zuletzt wuchs der Unmut der Fans. Beim 1:1 gegen den kriselnden FC Chelsea gab es Pfiffe, besonders nach Slots Entscheidung, Jungstar Rio Ngumoha auszuwechseln.

„Ich denke, die Welt hat sich dahin entwickelt, dass es immer eine Debatte gibt, wenn ein Trainer oder ein Klub keine beste Saison spielt“, sagte Slot. „Das ist überall so, nicht nur in Liverpool. Das ist die neue Realität im Fußball.“ Er ergänzte: „Es ist nicht an mir, die Menschen zu beurteilen, die mich beurteilen. Sie haben jedes Recht auf ihre Meinung.“

Als „Trostpreis“ winkt Liverpool die Qualifikation für die Champions League. Ein Platz unter den Top fünf würde reichen, Slots Team hat zwei Spiele vor Schluss vier Punkte Vorsprung auf den Sechsten AFC Bournemouth.

Gespräche über Zugänge laufen

Slot kündigte für die neue Saison bereits eine „andere Mannschaft“ an, sofern die Transferpläne aufgehen werden. „Die Gespräche mit dem Klub über neue Spieler laufen, und ich bin daran beteiligt“, sagte er.

Zuletzt war der frühere Liverpool-Profi Xabi Alonso als möglicher Slot-Nachfolger gehandelt worden. Inzwischen sehen Berichte den Leverkusener Meistermacher näher an einem Engagement bei Chelsea.

(SID) / Bild: Imago