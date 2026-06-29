„Zukunft mitgestalten“: Ex-Weltmeister steigt bei Melbourne Victory ein

Der ehemalige spanische Fußball-Nationalspieler Juan Mata hat Anteile am australischen Verein Melbourne Victory erworben, für den erst seit einem Jahr aufläuft.

„Seit meiner Ankunft bei Melbourne Victory habe ich die Leidenschaft dieses Vereins und das Potenzial der A-League gespürt, und ich möchte daran mitwirken, die Zukunft mitzugestalten – nicht nur für eine Saison, sondern langfristig“, sagte Mata.

Mit 38 Jahren Jahren erlebt der Weltmeister von 2010 nochmals einen Karriereaufschwung und wurde in der abgelaufenen Saison zum Spieler des Jahres in der A-League gewählt. Aktuell wägt Mata noch ab, ob er auch in der kommenden Spielzeit auflaufen will. In einer Sache ist er sich aber sicher: „Die vergangene Saison auf dem Spielfeld hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, und mich als Anteilseigner für Victory zu engagieren, ist der logische nächste Schritt.“

Mata-Einstieg ein „bedeutender Moment für den australischen Fußball“

Mata, der mit Chelsea 2012 die Champions League gewann, war erst vor der Saison von den Western Sydney Wanderers nach Melbourne gewechselt und spielt insgesamt seit zwei Saisons in Australien. Auch die Verantwortlichen freuen sich über den Einstieg des Spaniers. „Dass ein Spieler von Juans Kaliber Anteile an Melbourne Victory erwirbt, ist ein bedeutender Moment für diesen Verein und für den australischen Fußball“, erklärte der Vorsitzende John Dovaston.