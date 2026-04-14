Zukunft ungewiss: Neuer will bald entscheiden
Kapitän Manuel Neuer von Bayern München möchte die Frage nach seiner Zukunft als Fußballer so schnell wie möglich geklärt haben. „Je eher, desto besser, ganz ehrlich – auch für mich persönlich“, sagte der Torhüter vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr).
„Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird“, ergänzte er, „bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben.“
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Neuer-Entscheidung hängt nicht von CL-Erfolg ab
Die Bayern-Bosse hatten zuletzt durchblicken lassen, dass sie den Vertrag mit dem 40-Jährigen durchaus noch einmal um ein Jahr verlängern würden, sofern dieser das möchte. Neuer hatte mehrfach betont, genau in seinen Körper hineinhören zu wollen, ehe er sich entscheide.
Von Titeln, betonte er am Dienstag, mache er die Zukunftsfrage nicht abhängig. „Aber mir wäre es am liebsten, wir würden alles einfahren“. Für realistisch hält er den großen Wurf – auch in der Königsklasse. „Dass viel möglich ist, das wissen wir – mit dem Kader, der Mannschaft und der Energie, die in uns lebt. Wir arbeiten hart daran.“
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Vor dem Rückspiel gegen Real sieht Neuer seine Bayern nach dem 2:1 in Madrid „leicht im Vorteil. Die heimische Kulisse brennt, die Mannschaft und unsere Motivation brennt auch“, sagte er. Allerdings habe man oft genug „erlebt, wie Real Madrid zuschlagen kann. Sie können an einem guten Tag jede Mannschaft auf der Welt schlagen, allerdings können wir das auch.“
(SID)
Bild: Imago