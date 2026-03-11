Zukunftshoffnung: Neuer Vertrag für jungen Austria-Torhüter

Der FK Austria Wien verlängert den Vertrag einer Zukunftshoffnung langfristig: Torhüter Stefan Blazevic unterschreibt einen neuen Kontrakt bis Sommer 2029.

Der zweifache ÖFB-Nachwuchsteamspieler soll sich weiter für höhere Aufgaben empfehlen und künftig für die Young Violets zum Einsatz kommen. Der 19-jährige Schlussmann durchlief sämtliche Austria-Akademien und kam zuletzt vorrangig für deren U18-Auswahl zum Einsatz.

Austrias Zorn: „Wollen datenbasiertes Scouting etablieren“

Zudem bestritt er zwei Youth-League-Partien und saß in allen bisherigen Saison-Zweitligaspielen der Young Violets auf der Bank. Darüber hinaus reiste Blazevic auch mit den FAK-Profis ins Winter-Trainingslager in der Türkei.

Austria-Funktionär Zorn: „Nächste Schritte stehen an“

„In den vergangenen Jahren hat er durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und auch schon Trainings bei den Profis absolviert. Nun stehen für ihn die nächsten Schritte in seiner Entwicklung an“, freut sich Sportvorstand Tomas Zorn über den Verbleib des Torhüter-Talents in Wien-Favoriten.

(Red./FK Austria Wien).

Beitragsbild: GEPA.