Zulj-Wechsel nach Arabien offiziell

Der schon länger bekannt gewesene Wechsel von ÖFB-Legionär Robert Zulj ist nun offiziell: Der Offensivspieler wird künftig bei Al Ittihad Kalba FC in der Liga der Vereinigten Arabischen Emirate auflaufen.

Trotz des Bundesliga-Aufstiegs mit dem VfL Bochum macht der Ex-Salzburg-Profi von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wird künftig in Arabien auflaufen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

In der vergangenen Saison der 2. Bundesliga hatte Zulj mit 15 Toren in 31 Spielen einen großen Anteil am Zweitligatitel und hätte nach seinem Hoffenheim-Gastspiel erneut in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen können. Nun wagt der Stürmer eine neue Herausforderung im Nahen Osten.

(Red.)

Beitragsbild: Twitter / Ittihad Kalba FC