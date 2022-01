Zum Ehrentag: Ferrari & F1 richten emotionale Wort an Michael Schumacher

Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat heute Geburtstag und wird 53 Jahre alt. Seine langjährigen Teams Ferrari und Mercedes sowie die Formel 1 richten emotionale Glückwünsche an die Motorsport-Legende.

„Wir sind alle bei dir, Michael. Heute und jeden Tag“, twitterte Ferrari. Bei der Scuderia erlebte der gebürtige Hürther seine erfolgreichste Zeit. Von 1996 bis zu seinem ersten Rücktritt 2006 ging Schumacher für das Team aus Maranello in der Formel 1 an den Start und feierte in dieser Zeit fünf Fahrer-WM-Titel (2000 bis 2004).

Nach seinem Comeback 2010 fuhr Schumacher noch drei weitere Jahre für Mercedes in der Motorsport-Königsklasse, konnte aber an seine früheren Erfolge nicht mehr anknüpfen. Auch die Silberpfeile hinterließen in den sozialen Medien eine Botschaft. „Happy Birthday an eine F1-Ikone“, schrieb Mercedes.

Happy Birthday to an @F1 icon. ❤️ Keep Fighting Michael. 💪 pic.twitter.com/71xcGBwTd3 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 3, 2022

Auch F1 huldigt Schumacher

Die Formel 1 selbst huldigte ihren Rekordweltmeister mit mehreren Bildern aus seiner glorreichen Laufbahn und schrieb dazu: „Legende ist eine Untertreibung. Michael Schumacher wird 53.“

Seit einem Skiunfall im Dezember 2013 ist Schumacher in medizinischer Behandlung. Über den Gesundheitszustand gibt seine Familie keine Informationen. Schumachers Sohn Mick fährt seit 2021 für Haas in der Formel und führt das Schumacher-Erbe in der F1 fort.

Happy Birthday, Dad❤️ Days like these were important to my growing passion for Motorsport, and still affect it to this day. I am grateful for all the experiences you have given me and I’m excited to be making new ones in the future. pic.twitter.com/aivNP2jlyK — Mick Schumacher (@SchumacherMick) January 3, 2022

(skysport.de)

Bild: DPA