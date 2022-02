Zum Jubiläum: Ferrari mit besonderem Namen für neues Auto

via

Der Termin für die Vorstellung des neuen Autos war schon lange bekannt. Um den neuen Namen für den neuen Boliden hat Ferrari jedoch noch lange ein Geheimnis gemacht. Dieses hat die Scuderia nun gelüftet.

Am 1. Februar hat der Traditionsrennstall seine Fans vom Warten erlöst und den neuen Namen des F1-Autos 2022 verkündet. Dieses wird in der kommenden Saison unter der Bezeichnung F1-75 um Siege fahren.

Der Name ist ein ganz besonderer, denn vor 75 Jahren ging der erste Ferrari überhaupt auf die Straße. Es war am 12. März 1947, als Enzo Ferrari in Maranello zum ersten Mal den Motor des 125 S zündete.

Elkann: „Ehren den Geist“

„Die Formel 1 mit ihrem Wettbewerbs- und Innovationsgeist war für Ferrari schon immer von grundlegender Bedeutung, da sie die technologische Entwicklung unserer Straßenfahrzeuge vorantreibt“, so der Vorstandsvorsitzende John Elkann auf der Homepage des Rennstalls. „In diesem Jahr, in dem wir den 75. Jahrestag der Auslieferung unseres ersten Serienfahrzeugs aus dem Werk feiern, ehren wir diesen Geist, indem wir unseren F1-Herausforderer für 2022 auf den Namen Ferrari F1-75 taufen.“

Der F1-75, der auf der Rennstrecke von Charles Leclerc und Carlos Sainz gefahren wird, wird am 17. Februar um 14 Uhr online vorgestellt.

F1 2022: Saisonauftakt am 20. März in Bahrain

Die Saison wird am 20. März auf der Rennstrecke von Sakhir in Bahrain eröffnet (LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1). Zuvor finden vom 23. bis 25. Februar Testfahrten in Barcelona und vom 10. bis 12. März in Sakhir selbst statt.

