Zum NACHSEHEN: „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Thomas Morgenstern

Als elften Gast bei „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister im Skisprung und Skiflug Thomas Morgenstern.

Der Kärntner debütierte im Alter von 16 Jahren im Weltcup und zählt heute zum elitären Kreis von nur fünf Personen, die die größten vier Veranstaltungen Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, Gesamtweltcup und Vierschanzentournee für sich entscheiden konnten. Zurückgeworfen wurde er immer wieder von schlimmen Stürzen, die auch ein Mitgrund für das Karriereende als 27-jähriger waren.



Im Sporttalk spricht der 36-jährige über seine Beziehung zu Gregor Schlierenzauer und Andreas Goldberger, der auch eine Videobotschaft für „Morgi“ vorbereitet hat, was er nach dem Springen auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin machte, und wie er den Sturz am Kulm 2014 erlebte. Weiters erzählt Thomas Morgenstern über sein Leben als Familienvater und welche Ziele er mit seinem Hubschrauber-Unternehmen, das er gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Martin Hinteregger aufgebaut hat, verfolgt.

